Air Austral: L’arrêt provisoire des vols Réunion/Canton avancé au 1er février 2020

Air Austral est actuellement en train de procéder à la recherche de solutions pour le ré-acheminement des passagers impactés par ces annulations de vols. Elle rappelle avoir d'ores et déjà mis en place des mesures commerciales, possibilités de report sans frais ou remboursement des voyages, pour les passagers des vols impactés.



La compagnie, qui suit de près en lien avec l'ARS l'évolution de la situation, décidera à la mi-février d'une éventuelle reconduction de cette mesure.



Les passagers concernés par ces modifications seront contactés individuellement par les équipes d’Air Austral (via SMS et/ou email). Air Austral recommande au passagers de vérifier les informations sur les vols opérés disponibles en temps réel sur

http://www.air-austral.com/preparer-mon-vol/suivi-des-vols/modification-de-vols.html

Pour faire suite à la décision d'Air Madagascar d'anticiper l'arrêt provisoire de ses vols à destination de la Chine, les vols Réunion > Canton commercialisés par Air Austral seront suspendus, et ce dès ce samedi 1er février 2020.







