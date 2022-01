A la Une . Air Austral : L'Etat octroie une rallonge de 10 millions d'euros

En grandes difficultés financières, Air Austral bénéficiera, en plus d'un prêt de 20 millions d'euros, d'une rallonge de 10 millions d'euros accordée par l'Etat. Par Stéphane Pierrard - Publié le Samedi 29 Janvier 2022 à 08:48

.



Le cabinet du ministre délégué aux transports, Jean-Baptiste Djebbari a précisé à l'AFP que cette rallonge de 10 millions d'euros était "une actualisation du montant du prêt déjà accordé en août", qui s'élevait à 20 millions d'euros.



Plan de restructuration



La compagnie aérienne réunionnaise subit la crise sanitaire de plein fouet. Il y a une dizaine de jours, la compagnie aérienne faisait savoir que l'Etat avec l'aval de la Commission européenne débloquait aide de sauvetage distincte de 20 millions, là aussi sous forme de prêt.



Un arrêté publié vendredi matin au Journal officiel annonce que "L'Etat versera trente millions (30 000 000) d'euros, au titre du programme du fonds de développement économique et social (FDES), par l'entremise de Natixis, sous la forme d'un prêt au profit de la société Air Austral SA. Le prêt sera versé par Natixis au nom de l'Etat selon les modalités décrites dans le contrat de prêt entre la société Air Austral SA et Natixis"