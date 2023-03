Air Austral : Joseph Bréma confirmé au poste de président du Directoire, Huguette Bello présidente du conseil de surveillance

Le nouveau Conseil de Surveillance d’Air Austral est composé de 14 membres, 8 membres pour RunAir actionnaire majoritaire de la compagnie à 55%, et 6 membres pour la SEMATRA qui détient 44% du capital d’Air Austral. Un représentant de la collectivité des actionnaires salariés sera prochainement désigné et rejoindra ainsi le conseil nouvellement nommé.



Le tout premier Conseil de Surveillance de la compagnie, s’est aussitôt réuni et a désigné Madame Huguette Bello, Présidente de la SEMATRA, au titre de Présidente du Conseil de Surveillance d’Air Austral, et Monsieur Michel DELEFLIE, représentant de RunAir, au titre de Vice-Président.



Les membres du conseil se sont également entendus sur la composition du nouveau directoire d’Air Austral et ont nommé Monsieur Joseph Bréma, Président du Directoire d’Air Austral. Le directoire d’Air Austral aura pour missions principales la bonne exécution de la stratégie, la bonne gestion des risques et de la performance de la compagnie.



« Je suis profondément reconnaissant et honoré de la confiance que les actionnaires et les nouveaux membres du Conseil de Surveillance m’accordent aujourd’hui en me désignant à la tête de cette grande entreprise, riche d’une histoire passionnante, fondée par un réunionnais, Monsieur Gérard Ethève, à qui je souhaite aujourd’hui témoigner ma réelle considération. Je suis particulièrement heureux de poursuivre aux côtés de l’ensemble du personnel de la compagnie, le travail que nous avons entrepris depuis maintenant plusieurs mois. Je tiens avant toute chose à remercier nos clients pour leur fidélité et leur confiance, nos partenaires et bien évidemment chaque salariée et salarié d’Air Austral pour leur engagement, je sais qu’ils mettent tout en œuvre pour défendre les intérêts et l’avenir prometteur de cette très belle entreprise, fleuron de l’économie réunionnaise. Nous avons un challenge collectif, celui de transformer Air Austral en une compagnie performante où les clients seront au centre de ses préoccupations, soucieuse du développement des talents de ses salariés, consciente de la nécessité d’améliorer son empreinte environnemental, et durablement profitable. Je suis convaincu que collectivement, ces objectifs sont à notre portée. » Joseph Bréma, Président du Directoire d’Air Austral.



Élue Présidente du Conseil de Surveilllance, Madame Huguette Bello a déclaré :



« Je tiens en premier lieu à vous remercier de votre confiance. Je mesure la responsabilité qui m’incombe à cette fonction et que je partagerai avec notre vice-président Michel Deleflie. La composition de notre conseil de surveillance reflète l’actionnariat d’Air Austral mais elle exprime surtout notre conviction dans la pertinence du partenariat public-privé pour garantir l’avenir d’Air Austral dans la fidélité à son histoire. A cet instant d‘une nouvelle étape dans l’histoire d’Air Austral, je tiens à rendre hommage à son fondateur Gérard Ethève qui a présidé durant de longues années aux destinées de notre compagnie avec un grand professionnalisme et assuré son développement et sa réussite. C’est cette même ambition qui nous anime pour qu’Air Austral demeure l’outil de désenclavement de La Réunion et de son ouverture au monde ».



« C'est une nouvelle page de l'histoire d'Air Austral qui s'ouvre, avec une compagnie régionale qui a étendu ses ailes au long courrier pour assurer le désenclavement de La Réunion et de Mayotte, imposer une nécessaire concurrence, là où prévalait un monopole peu favorable au développement économique et à l'ouverture sur le monde. Nous avons décidé de relancer la compagnie sur la base d'une gestion privée, sans renier l'ADN d'Air Austral, qui a toujours été public et privé, à ceci près que nous revenons aux fondamentaux qui garantissent l'exercice d'une mission privée de service public, au bénéfice des Réunionnais, et des Mahorais aussi. Air Austral est une compagnie réunionnaise, qui présente l'avantage d'assurer plus qu'une desserte Nord-Sud, en assurant des liaisons directes sur les Mascareignes, l'océan Indien, l'Afrique de l'Est avec sa filiale Ewa, et jusqu'en Afrique du Sud. Ce réseau pour se maintenir doit être rentable, tout comme il doit être compétitif… d'où l'intérêt pour la compagnie d'être basée à La Réunion, et d'employer un personnel qui l'est aussi, directement concerné par la réussite de l'entreprise et de sa crédibilité auprès des Réunionnais. Air Austral est un des fleurons de l'économie réunionnaise, une ouverture sur le monde, sur la réussite de jeunes générations. Nous travaillons dur pour assurer rentabilité et compétitivité, parce qu'il n'existe pas de sécurité "low cost" en matière de transports aériens, et que la confiance ne se marchande pas. », Michel Deleflie, Vice-président du Conseil de Surveillance d’Air Austral.