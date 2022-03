Air Austral : Des plats gastronomique de la cheffe étoilée Kelly Rangama en classe affaires

Le communiqué de la compagnie :



Soucieuse d’améliorer encore la qualité des prestations offertes à sa clientèle haute contribution, la compagnie Air Austral choisit de confier à la cheffe réunionnaise Kelly RANGAMA, cheffe étoilée montante, révélée par l’émission « Top Chef » et aujourd’hui à la tête du restaurant parisien le Faham, la signature de nouveaux plats qui viendront compléter prochainement la nouvelle carte de sa cabine Club Austral sur la ligne Réunion-Paris.



Cette collaboration est apparue comme une évidence. L’ouverture sur le monde, le sens de la modernité et de l’excellence, mais aussi l’attachement aux traditions de leur île, la Réunion, sont autant de valeurs communes qui font se rejoindre la cheffe et la compagnie aérienne. L’une à travers les voyages et l’autre à travers la gastronomie, Air Austral comme Kelly Rangama ont toutes les deux un même objectif : valoriser leur origine réunionnaise.



La Cheffe Kelly Rangama, aux côtés des équipes d’Air Austral et du Studio Culinaire de Servair, travaille actuellement à l’élaboration et l’ajustement de recettes répondant aux codes de la haute gastronomie, en vue d’offrir aux clients de la Club Austral un nouvel enchantement.



Ces créations seront à découvrir à compter du mois de septembre sur la ligne Réunion<>Paris d’Air Austral. Des déclinaisons de ces plats signatures seront proposées en cabine Confort, ou encore en cabine Loisirs parmi la gamme d’ExtraRepas de la compagnie.



En s’associant à Kelly Rangama, Air Austral réaffirme son rôle d’ambassadrice de La Réunion, à travers la gastronomie.