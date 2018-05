Air Austral: Des flammes sur un réacteur, les vols de ce lundi soir repoussés

Le Boeing 777 d'Air Austral (vol UU109) n'a pas pu décoller comme prévu de l'aéroport de Plaisance en fin d'après midi. En effet, alors que l'avion avait déjà commencé à rouler et s'apprêtait à décoller, lorsque des flammes sont apparues à l'arrière d'un des deux réacteurs.



Il n'y a pas eu d'incendie à proprement parler et l'avion a pu regagner son emplacement sur le tarmac où il a été immobilisé.



Après inspection, il est apparu que c'était une panne qui avait provoqué une petite fuite de kérosène, qui s'était enflammé au contact du réacteur chaud. Le résultat était impressionnant mais à aucun moment la sécurité des passagers n'a été en cause, tient à préciser la compagnie régionale, dans la mesure où les sécurités font qu'une telle panne est impossible en vol.



Selon Air Austral, la panne devrait être réparée rapidement. La pièce sera acheminée ce soir même depuis la Réunion vers Maurice et l'appareil devrait pouvoir décoller demain matin pour Gillot à une heure qui reste à préciser. Dans la foulée, il devait repartir vers Marseille.



Il est à espérer que les réparations puissent être effectuées rapidement car une immobilisation du Boeing 777 surviendrait au pire moment pour la compagnie régionale, au moment des retours de vacances de Maurice. Raison pour laquelle d'ailleurs c'est un Boeing 777 qui assurait la liaison avec Maurice.