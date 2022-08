A la Une . Air Austral : Ça sent bon pour l'offre réunionnaise

La compagnie Air Austral semble bien partie pour rester aux mains des intérêts réunionnais. Selon les informations de nos confrères du Quotidien, l'Etat devrait valider l'offre 100% locale, offre qui sera transmise prochainement à Bruxelles. Par NP - Publié le Vendredi 5 Août 2022 à 10:26



Le plan de restructuration d'Air Austral validé à l'unanimité par les élus régionaux Cette offre locale est la seule encore sur la table précise le média dans ses colonnes . Pour rappel, cette offre déposée par la société BCD, filiale du groupe Clinifutur de Michel Deleflie (associé à des investisseurs privés réunionnais) prévoit notamment un plan de restructuration du capital de la compagnie via l'injection de 25 millions d'euros de la part de la SEMATRA (actionnaire principal d'Air Austral) et une enveloppe comprise entre 25/30 millions d'euros de la part d'investisseurs locaux.

En validant cette option, l'État devrait faire une croix sur 80% des créances qu'il détient auprès d'Air Austral, soit environ 200 millions d'euros. Chose que Paris aurait accepté compte-tenu qu'il compte "transmettre le dossier à Bruxelles", ajoute ce dernier.