Air Austral: Aucun changement de programme des vols

La compagnie Air Austral informe que son programme des vols reste pour le moment inchangé. La circulation pouvant en effet se révéler difficile et les accès contraints, la compagnie recommande toutefois à ses passagers de prendre les précautions nécessaires pour se rendre jusqu'aux aéroports avant l'heure limite d'enregistrement.

Par ailleurs, compte tenu des conditions dégradées sur les routes de l'île de La Réunion en raison des manifestations, Air Austral a souhaité mettre en place un certains nombre de mesures commerciales. Ces mesures sont applicables jusqu'au retour à la normale.

Modifications:



- Pour les passagers ayant des billets non modifiables ou modifiables avec frais, et non remboursables : Possibilité de modification sans frais/pénalités sur le montant hors taxes sous réserve de disponibilité dans la même classe de voyage des billets.



- Modifications possibles dans la limite d'un an à compter de la date d'émission du billet (Les taxes devront être réactualisées au moment de la revalidation des billets aux nouvelles dates).



- Si nouvelle réservation avec changement de saisonnalité, cette modification se fera avec réajustement sur le nouveau niveau tarifaire disponible sans pénalité.



- Autorisation de modification de destination si le client le souhaite sans pénalité avec réajustement sur le nouveau tarif applicable (si nécessaire) , dans la limite d'un an à compter de la date d'émission du billet.



Remboursements:



La compagnie Air Austral autorise le remboursement sans frais du billet, à la demande du passager.



Dans tous les cas, la compagnie Air Austral recommande à ses passagers avant de se rendre à l'aéroport de bien vouloir vérifier les informations sur les vols opérés disponibles en temps réel sur son site internet https://www.air-austral.com/preparer-mon-vol/suivi-des-vols/modification-de-vols.html ou directement dans la rubrique "Ma Réservation".



Si la situation venait à évoluer, la compagnie ne manquera pas de tenir ses passagers informés.