Rubrique sponsorisée Air Austral, 20 ans de vols long-courriers

La compagnie réunionnaise fête en cette fin juin 2023 le vingtième anniversaire de sa ligne Réunion-Paris.

L’ouverture sur le long-courrier a fait changer Air Austral de dimension. Par Zinfos974 - Publié le Mercredi 28 Juin 2023 à 07:51

Le 28 juin 2003 dans la soirée, deux avions aux couleurs d’Air Austral décollaient presque simultanément de l’aéroport Roland-Garros, à La Réunion, et de Paris-Charles-de-Gaulle, en France hexagonale. Un peu plus de douze ans après sa création, fin 1990, la compagnie réunionnaise, qui desservait jusqu’alors principalement les pays du sud-ouest de l'océan Indien, faisait son entrée dans le paysage du long-courrier France hexagonale-Outremer aux côtés des opérateurs Air France & Corsair.



La décision n’avait pourtant pas été simple. Les collectivités locales réunionnaises, actionnaires d’Air Austral, voulaient sécuriser l’indispensable liaison directe avec Paris, qui vivait à cette période des années tourmentées. Le challenge avait alors été lancé. La compagnie se mit en ordre de marche et se lança dans ce qui fut le tremplin de son histoire.

Premiers vols en B777



Président du Directoire et Directeur Général de la compagnie à cette époque, Gérard Ethève se mit au travail, avec l’ensemble de ses équipes, pour préparer en 8 mois seulement l’ouverture de la ligne qui allait faire changer Air Austral de dimension. Pour cela, il fallait des avions gros porteurs. Une opportunité se présenta : deux B 777-200 ER étaient disponibles à la location auprès du plus grand loueur américain ILFC. Ces biréacteurs de dernière génération répondaient parfaitement aux besoins d’une liaison de près de 10 000 kilomètres. Ils étaient configurés en trois classes, avec 364 sièges. Dans le même temps, Air Austral recrutait les équipages et les personnels au sol nécessaires à l’aboutissement de son projet : relier Saint-Denis à Paris, tous les jours, dans les deux sens.



D’emblée, la compagnie réunionnaise séduisait la clientèle, par la qualité de son service, de ses plateaux repas aux saveurs créoles, par le confort de ses cabines, la gentillesse et le professionnalisme de ses équipages. Très vite, elle s’est imposée comme un acteur majeur sur une ligne en plein essor, jusqu’à en prendre le leadership en quelques années seulement.



Une valeur sûre entre l’océan Indien et Paris



Un troisième B 777-200 ER entrait dans sa flotte en 2005. La même année, une première escale était ouverte en province, à Marseille, d’autres furent proposées à la clientèle réunionnaise quelques années plus tard : Toulouse, Bordeaux & Nantes.



Les gros porteurs étaient programmés ponctuellement sur des lignes régionales, notamment celles de l’île Maurice et de Mayotte, pendant les pics de trafic. Ils permettaient également à Air Austral d’explorer des routes vers l’Asie et l’Océanie.



En 2009, elle intégrait dans sa flotte des B 777-300 ER, de plus grande capacité, qui lui permettaient de poursuivre sa croissance. La compagnie ouvrait ainsi une ligne Réunion-Bangkok, puis une ligne Paris-Réunion-Sydney-Nouméa, opérée en B 777-200 ER.



En 2016, Air Austral se dotait de deux Boeing 787-8 Dreamliner de 262 sièges, qui diversifiaient son offre sur le moyen et le long-courrier, lui permettant notamment d’ouvrir la route Mayotte-Paris en direct.



Au cours de ces deux dernières décennies, Air Austral n'a cessé d'innover. La compagnie aérienne a constamment amélioré ses prestations et ses services à bord. Elle a diversifié son offre, se dotant d’une des flottes les plus jeunes de l’océan Indien, pour offrir une expérience de voyage inoubliable à ses passagers.



Vingt ans après ses premiers vols long-courriers, forte de ses 950 collaborateurs, du soutien de ses actionnaires et de ses partenaires, elle a su traverser les crises et s’impose aujourd’hui comme une valeur sûre, symbole de liaisons entre l’océan Indien et la France hexagonale. Air Austral transporte en moyenne 1,2 million de passagers par an dont plus de 500 000 entre La Réunion, Mayotte et la France hexagonale.



Principale compagnie opérant à l’aéroport de La Réunion-Roland-Garros, acteur-clé de l’ouverture de l’île au monde, disposant du réseau de destinations le plus dense de l’océan Indien, Air Austral se projette dans l’avenir avec confiance.

« Alors que nous entamons cette troisième décennie de l’exploitation de la ligne Réunion-Paris, nous réaffirmons plus que jamais notre engagement à maintenir des standards d'excellence à bord de nos avions, à participer au désenclavement aérien des 87ème et 101ème départements français et à offrir des voyages mémorables à nos clients, déclare Joseph Bréma, président du Directoire d’Air Austral. Cette liaison dont nous célébrons aujourd’hui le 20ème anniversaire restera une ligne emblématique de la compagnie. Je suis profondément reconnaissant envers tous ceux qui ont contribué à la réussite de ce nouveau dimensionnement, permettant aujourd’hui à Air Austral d’être plus qu’un simple transporteur. Nous poursuivons l’histoire passionnante, fondée par un Réunionnais, Monsieur Gérard Ethève, grâce à qui tout est devenu possible. Je souhaite aujourd’hui lui témoigner ma réelle considération. Air Austral est plus que jamais le trait d’union entre l’île de La Réunion, les îles voisines de l’océan Indien et La France hexagonale, reliant les cœurs, rapprochant les familles et participant à l’ouverture vers le monde et la découverte de nouveaux horizons. Je souhaiterais en ce 20ème anniversaire remercier nos clients pour leur fidélité, témoigner ma gratitude à nos actionnaires et partenaires pour leur confiance et leur soutien indéfectible et enfin féliciter l’ensemble du personnel de la compagnie, sans qui nous ne pourrions évoquer des moments comme celui-ci. Célébrons ensemble ces deux décennies de voyages et de moments précieux, tout en regardant vers l’avenir avec détermination. »