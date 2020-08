Aimable lettre à Gérard Larcher, président du Sénat

Grand Dieu, vous annoncez doctoralement sur votre page twitter les élections sénatoriales du 27 septembre prochain par quelques grands électeurs : 172 sénateurs vont être élus ou réélus ... par quelques grands électeurs (90% d'entre eux). Or les gilets jaunes, dont votre aimable serviteur, réclament une démocratie participative et non un semblant de démocratie, non plus une démoncratie, un pouvoir manigancé par une force démoniaque.



Oui, vénérable Maître, les petits électeurs sont devenus grands : ils veulent participer à toutes les élections. La démocratie indirecte est l'archétype de la démoncratie. Et ils souhaitent de tout coeur d'autres réformes : notamment la suppression des cantons, car on veut voter pour tous les conseillers départementaux et non plus pour un seul dans un tout petit canton, comme c'est le cas maintenant. Du reste, j'en profite pour glorifier votre exploit : issu d'un obscur canton, vous voilà, tous les échelons gravis, grâce aux grands électeurs, deuxième personnage de l'Etat. Suppression également des circonscriptions électorales, car on veut voter pour tous les députés de son Département. Soyons démocrates !



Vous le savez bien, les artisans de la constitution n'ont d'yeux que pour le candidat, futur élu; ils n'ont aucun égard pour l'électeur considéré comme simple vache à lait qui alimente la machine électorale. On peut se permettre d'affirmer qu'ils ont arrangé le code électoral comme l'est le rhum arrangé sous les cocotiers. Et nos gaillards, peut-être amateurs de la dive bouteille, sont capables de lever le coude sous notre nez et nous dire gaillardement : "A votre bonne santé".



Et vous aussi, grand Maître, deuxième personnage de l'Etat, si cette lettre reste morte - au diable les gilets jaunes - vous allez lever pitoyablement le coude et nous dire : "A votre bonne santé" !



Démoncratiquement vôtre.

Gérard Jeanneau, Gilet jaune, qui ne tourne pas en rond aux ronds-points et qui ne saccage rigoureusement rien.



Gières, le 18 août 2020