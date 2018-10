Aigues-Mortes: Une jeune femme décède après avoir été percutée par un taureau

Une jeune femme qui avait été percutée samedi par un taureau lors d'une abrivade (lâcher de taureaux dans les rues d'une ville) lors d'une fête votive à Aigues-Mortes, est décédée aujourd'hui.



Elle se trouvait entre les gradins des arènes et la piste des taureaux quand l'animal a sauté par dessus les barrières.



Le taureau l'a percutée avec ses cornes. La jeune femme a été projetée en l'air sur plusieurs mètres et est retombée sur la tête. Elle souffrait d'un grave traumatisme crânien et avait été héliportée vers un hôpital.