A la Une ... Aigle Azur en redressement judiciaire: Ajustements sur des vols d'Air Austral Le placement en redressement judiciaire d’Aigle Azur impacte Air Austral sur ses rotations Paris- Mayotte, confirme la compagnie régionale ce vendredi. Si les vols au départ de Mayotte ne souffrent d’aucun changement ce week-end, celui au départ de Paris Charles de Gaulles fait l’objet d’une modification.





Air Austral lié à Aigle Azur par le biais d’un contrat d’affrètement d’un Airbus A330-300 dédié à la desserte ponctuelle de la ligne Mayotte-Paris et prévu initialement jusqu’en octobre prochain, regrette cette situation que cette belle compagnie française doit aujourd’hui subir et lui adresse son plus sincère soutien.



Air Austral précise que cet arrêt d’activité vient impacter le bon fonctionnement du programme des vols prévus pour la desserte de la liaison Mayotte<>Paris.



Plusieurs scénarios de remplacement avaient été anticipés depuis plusieurs jours par les équipes d’Air Austral. La compagnie est aujourd’hui en mesure de confirmer d’abord que l’ensemble des passagers pourra être transporté et que les ajustements ne seront à noter que sur une période définie du 7 au 21 septembre



Il à noter que pour les vols de ce week-end, soit des 7 et 8 septembre aucun changement ne sera effectué au départ de Mayotte.



Au départ de Paris Charles de Gaulles, les passagers du vol UU 978, Paris-Mayotte du samedi 07 septembre seront transportés vers Mayotte via La Réunion.



Les passagers concernés seront directement informés des éventuels changements opérés sur leur vol. La compagnie communiquera également le détail de ces modifications. Par voie de communiqués.



Un prochain point sera fait dans l’après-midi.



La compagnie Air Austral continue ainsi, et malgré ces circonstances extraordinaires, à déployer tous ses efforts pour limiter les perturbations sur ses lignes et trouver les meilleures solutions de transport. La compagnie regrette vivement ces désagréments et tient à présenter ses excuses à sa clientèle pour la gêne occasionnée.



Pour rappel :



