Département de La Réunion Aides en faveur des agriculteurs touchés par Fakir Le Président Cyrille MELCHIOR et les élus du Département se sont réunis ce mercredi 2 mai au Palais de la Source afin de débloquer des aides en faveur des agriculteurs touchés par la tempête Fakir. L’Assemblée a voté à l’unanimité.





Cyrille MELCHIOR - Président du Département :



« Ce matin nous avons voté en Commission Permanente, des aides, notamment pour revenir vers ceux et celles qui ont perdu leur récolte à l’ensemencement, on va élargir ces aides vers des productions comme les bananes, comme les papayers, donc des arbres qui ont été abimés, on élargit le dispositif d’aide. Ensuite ce que l’on va faire c’est que l’on va alléger les dossiers parce que souvent les agriculteurs nous disent mais i demande a nous un tas de papiers pour pouvoir bénéficier des aides du Département, et bien on va alléger tout cela, ces dossiers de façon à ce que ça aille plus rapidement. »



De plus, le Département met en place un RSA activité afin d’aider les agriculteurs pendant de telles périodes de crises.



Cyrille MELCHIOR - Président du Département :



« Il y a des agriculteurs qui se retrouvent sans revenus. Pas de récolte égale pas de revenus. On ne peut pas laisser des familles entières comme cela démunies, sans rien, et bien même si on leur accorde des aides pour replanter leurs champs, il faut aussi pouvoir survivre humainement, c’est pour cela que le dispositif RSA activité sera mis en place au bénéfice des familles qui en ont besoin, des familles qui n’ont plus de revenu, à titre exceptionnel sur une période de 4 mois. »



Pour bénéficier de ces aides, les dossiers seront à disposition dès ce mercredi soir sur le



C'est donc une enveloppe de 2 millions 374 milles euros qui sera débloquée en complément des aides déjà accordées lors des précédentes tempêtes Berguitta et Dumazile.

