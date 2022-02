Aides départementales destinées à la relance des exploitations agricoles de La Réunion, affectées par des événements climatiques extrêmes

Formulaire :

Le cyclone BATSIRAI est passé au plus des côtes réunionnaises le jeudi 03/02/2022 occasionnant de nombreux dégâts au niveau des productions agricoles les plus exposées.Sous la houlette du préfet de région en lien avec la Chambre d’Agriculture, des visites d’expertises des pertes au sein des grandes filières de production ont étés amorcées le 07/02/2022. Ces visites devront aboutir à un chiffrage estimatif des pertes de production par les agriculteurs locaux qui sera alors transmis au Ministère des Outre-mer (MOM), en même temps que le rapport d’intensité des vents et pluies de Météo France. Ce rapport permettra au MOM de décider de l’activation ou non des indemnisations des pertes de récoltes et indiquera également quels territoires de l’île sont concernés par ces indemnisations.En parallèle, le Département peut libérer un certain nombre d’aides destinées uniquement à la relance des productions (les pertes de récoltes évoquées ci-avant restant le fait exclusif de l’Etat qui dispose de dispositif et de recette captées tout au long de l’année à cet effet).Afin d’anticiper ce genre de situation, le Département a voté le 15 septembre 2021, un dispositif générique permettant l’accompagnement des agriculteurs dans leurs processus de relance des productions affectées par les cyclones. Toutefois, ce dispositif ne peut être financièrement mobilisé qu’après reconnaissance officielle par l’Etat a minima d’un état de catastrophe naturelle pour le territoire.Les visites terrains réalisées ces derniers jours par le Département en lien avec les services de l’Etat et la Chambre d’Agriculture tendent à observer de forts impacts sur les productions les plus fragiles telles que le maraîchage ou arboriculture à plantes fragiles, le ravinement de certaines voiries ou encore la dégradation de certains bâtiments d’élevage.Le dispositif destiné à la réparation des chemins d’exploitation fait l’objet d’un formulaire de demande distinct :Pour la zone SUD OUEST les rendez-vous avec les agents du Département pour compléter les dossiers se feront à Saint-Pierre : merci de contacter le numéro vert 0800 000 490 pour les réservations.La présente demande ainsi que les pièces à fournir sont à transmettre, avant le 04 mars 2022, par voie postale ou dépôt direct :DEPARTEMENT DE LA REUNION - Direction de l’Agriculture et de l’Eau / Service de Développement et de Diversification Agricole50 TER Quai Ouest – Bas de la Rivière - 97400 SAINT DENISDépôt direct uniquement :DEPARTEMENT DE LA REUNION – Direction de l’Agriculture et de l’Eau / Service de Développement et de Diversification Agricole Site Ex REDETARN° 6 Chemin de l’IRAT (ex chemin de la régie) – Ligne Paradis – 97410 SAINT PIERREOu par mail : info.agricole@cg974.fr (préférer un envoi unique et compresser les données tant que possible)Pour toutes informations un Numéro vert : 0 800 000 490