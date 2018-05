Aides aux agriculteurs: Incompréhension totale entre Jean-François Sababady et Serge Hoarau

Pour Berguitta, la date limite de dépôt des dossiers était fixée au 30 avril. "Sur les 222 demandes d'aide reçues pour Berguitta, nous avons déjà pu traiter et mis en paiement 38 dossiers. Pour Dumazile et Fakir, les dates limites de dépôt sont respectivement fixées les 30 mai et 30 juin prochains", indique le maire de Petite-Île.Ce dernier invite les agriculteurs à se connecter sur le site internet de la collectivité pour retirer le fameux dossier mais aussi auprès de la Chambre d'agriculture et les antennes de cette dernière. "Lorsqu'un dossier est complet, il est validé par nos services et transmis ensuite dans la foulée à la paierie départementale. Il faut compter un mois entre la validation du dossier et l'arrivée du paiement sur le compte de l'agriculteur. Jusqu'à ce jour, il n'y a pas eu de retards constatés", assure Serge Hoarau, qui demande aux agriculteurs "de ne pas attendre le dernier jour" pour monter leurs dossiers.