Aides à la mobilité : Jean-Hugues Ratenon interpelle Didier Robert

J'ai été alerté par plusieurs familles inquiètes, à quelques semaines de la rentrée scolaire, sur le fait que la Région Réunion n'accorderait plus d'aides pour les jeunes Réunionnais voulant aller se former en métropole dans la branche sanitaire et sociale.

Qu'il s'agisse de l'API(allocation de première installation) ou du BRESUP (bourse régionale d'études supérieures en mobilité), ces aides sont indispensables pour permettre aux jeunes de poursuivre leurs études. Il apparaîtrait par ailleurs incroyable que ces aides soient versées pour celles et ceux qui vont étudier dans les pays d'Europe exceptée la métropole!



Aussi, Monsieur le Président, pouvez vous m'apporter des précisions sur ce dossier: votre Collectivité a t-elle décidé d'arrêter d'octroyer des aides aux étudiants qui veulent poursuivre leurs études dans l'hexagone, d'une façon générale et notamment dans la branche sanitaire et sociale?



Dans l'attente de votre réponse, je vous prie d'agréer Monsieur le Président l'expression de mes salutations distinguées".



Jean-Hugues Ratenon, Député de La Réunion.