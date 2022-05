Aides à la formation individuelle - Art et Culture 2022-2023

Objectifs de l’aide régionaleAccompagner les projets de formation relevant des métiers des arts et de la culture au niveau national et internationalTrois dispositifs :➢ Un dispositif « Formation professionnelle »➢ Un dispositif « Préparation au Diplôme d’État (DE)/Certificat d’Aptitude (CA) »➢ Un dispositif « Parcours artistique d’excellence »Pour le dispositif « Aide Régionale pour les Etudes Artistiques Secondaires en Métropole » (AREASM), toutes les informations seront à retrouver sur le site de la Région à partir du 1er juillet.Le détail de ces dispositifs ainsi que les critères d’éligibilité sont disponibles ci-dessous.Pour la session 2022-2023, le dossier de demande d’aide peut être retiré auprès des services de la Région :Hôtel de Région Pierre Lagourgue Direction de la Culture et du Patrimoine Culturel (DCPC) Avenue René Cassin – Moufia 97490 Sainte-Clotilde Tél. : 02 62 92 22 77 – 02 62 92 22 72ANTENNE EST 92, chemin Lebon - 97440 Saint-André Tél. : 02 62 58 21 00ANTENNE OUEST 6, route de Savannah – 2ème étage porte 201 - 97460 Saint-Paul Tél. : 02 62 33 46 00ANTENNE SUD 15, rue Marius et Ary Leblond - 97410 Saint-Pierre Tél. : 02 62 96 97 10À TÉLÉCHARGER :Le dossier complet doit être envoyé :➢ soit par mail à l’adresse suivante : isabelle.robert@cr-reunion.fr (avec copie à ludivine.bancala@cr-reunion.fr) Dossier en format pdf – 10 Mo maximum.➢ soit par voie postale à l’adresse suivante : Hôtel de Région Pierre Lagourgue, Direction de la Culture et du Patrimoine Culturel (DCPC) Avenue René Cassin - Moufia - BP 67190 97 801 Saint Denis cedex 9Entre le 16 mai et le 1er juillet 2022 (cachet de la poste faisant foi)Pour tout renseignement, contactez la Direction de la Culture et du Patrimoine Culturel au 0262 92 22 77 ou 0262 92 22 72Pour plus de renseignements sur les autres dispositifs d’aides à la mobilité, rendez-vous sur le site www.regionreunion.com rubrique Guichet Jeunes.