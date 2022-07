Revenir à la Rubrique LA REGION REUNION Aides Régionales pour les bourses d’Études secondaires Sportives en Métropole (ARESM) - SESSION 2022-2023

SESSION 2022-2023 1- CADRE D’INTERVENTION DE LA REGION : La Région intervient en faveur des lycéens désirant intégrer une filière de haut niveau en Métropole.

Ce dispositif qui s’inscrit dans une démarche d’excellence en matière de pratique sportive vise à permettre aux jeunes sportifs locaux disposant d’un réel potentiel de pouvoir concilier leurs études secondaires avec une carrière sportive de haut niveau. Aussi, les modalités d’intervention ont été établies de manière à prendre en compte spécifiquement les contraintes liées à la pratique sportive de haut niveau.

En effet, une telle perspective de carrière implique des moyens financiers sans commune mesure avec des études classiques, à la fois pour les déplacements à l’extérieur de l’établissement (entraînements et compétitions), les équipements et tenues vestimentaires spécifiques, et un suivi diététique et alimentaire particulier.

Par ailleurs, un ressourcement familial régulier s’avère indispensable pour ces jeunes qui sont soumis à une cadence de travail élevée durant toute l’année, tant sur le plan du rythme scolaire qu’au niveau des performances sportives à réaliser.

Ce dispositif s’inscrit dans une démarche d’excellence en matière de pratique sportive en favorisant d’une part la mobilité des sportifs dans leurs projets d’accès vers le haut niveau en métropole et en permettant d’autre part aux jeunes sportifs locaux disposant d’un réel potentiel, de pouvoir concilier leurs études secondaires avec une carrière sportive de haut niveau. 2- CARACTERISTIQUES : L’aide régionale est attribuée aux lycéens pendant toute la durée de leur cursus (durée limitée à 3 ans).

Cette aide pourra être reconduite dans le cas d’ un seul redoublement sur l’ensemble du cursus d’études secondaires).

Les sommes allouées dépendent du Revenu Brut Global des foyers et se décomposent en trois parties :

une aide forfaitaire déterminée en fonction des ressources familiales,

une dotation forfaitaire annuelle pour frais de scolarité,

