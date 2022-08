A la Une .. Aide pour les transporteurs : Dépôt des recours jusqu'à fin août

La préfecture liste les procédures en cours pour les dépôts des recours afin que les transporteurs puissent toucher l'aide exceptionnelle. Par NP - Publié le Vendredi 5 Août 2022 à 09:46

Aide exceptionnelle pour les transporteurs publics routiers

Le dépôt des recours est ouvert jusqu’au 31 août 2022



Le plan de résilience économique et sociale mis en place par le Gouvernement pour répondre aux effets induits par la hausse brutale du prix des produits pétroliers prévoit notamment une aide forfaitaire aux véhicules des entreprises de transport public routier et de négoce d’animaux vivants.





Ouverture d’un nouveau téléservice pour le dépôt des recours



Pour bénéficier de l’aide forfaitaire au véhicule, les entreprises de transport public routier ou de négoce d’animaux vivants devaient s’inscrire en ligne avant le 31 mai 2022 inclus.



Les entreprises ayant procédé à cette inscription dans les délais n’ont aucune autre démarche à effectuer pour bénéficier de l’aide.



Les entreprises n’ayant pas effectué les démarches avant le 31 mai ont jusqu’au 31 août 2022 inclus pour obtenir l'aide ou la révision d'un montant d'aide déjà versé en déposant un recours en ligne sur une nouvelle plateforme dédiée :

https://recours-aide-aux-transporteurs.asp-public.fr/aidtransp/recours/



Le traitement des recours déposés par les entreprises est assuré par l'Agence de services et de paiement (ASP), qui informe par courriel les entreprises des conclusions suite à l’instruction de leur recours.

Dépôt de recours en ligne

Pour déposer un recours sur le nouveau téléservice, l’entreprise doit se munir des éléments suivants : Numéro de SIRET,

Numéro de licence (à l’exception des entreprises de négoce d’animaux vivants),

Selon la situation : Code APE (NAF) valide au 01/03/2022, adresse électronique, numéro de téléphone mobile, numéro de dossier d’aide.

Différentes pièces justificatives pourront également être demandées en fonction des types de recours (certificat d’immatriculation, autre attestation…).



Les premiers paiements issus de l’examen des recours interviendront à partir du mois d’août 2022.







Service d'assistance aux utilisateurs



Pour toute question relative à des informations générales sur le dispositif ou au dépôt d’un recours en ligne sur le nouveau téléservice, les entreprises de transport public routier ou de négoce d’animaux vivants peuvent composer le numéro d’appel du service d’assistance ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 :



0809547447





Retrouvez plus d’informations sur le site L'Agence de Services et de paiement (ASP):

