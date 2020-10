Aide humanitaire d’urgence de la Région Réunion pour Madagascar

Les conseillers régionaux ont voté à l’unanimité une enveloppe globale exceptionnelle de 130 000 euros dans le cadre de l’opération humanitaire d’urgence menée par la Région, ses partenaires et les autorités malgaches en faveur des populations les plus pauvres des régions du sud de Madagascar ANDROY et ANOSY particulièrement impactées par les conséquences de la sécheresse et de la famine.