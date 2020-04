Aide financière exceptionnelle : une prime supplémentaire pour La Réunion ?

Le Premier ministre a annoncé un dispositif exceptionnel d'aide aux familles les plus précaires à hauteur de 150 euros par ménage au RSA ainsi qu'une prime de 100 euros supplémentaires par enfant. C'est un geste nécessaire pour aider certaines familles qui ont des difficultés pour faire face à des dépenses liées au confinement.



Ceci étant, la réalité métropolitaine n'est pas la réalité sociale des départements d'outre mer dont La Réunion fait partie. Un pouvoir d'achat de 100 euros en métropole n'a pas la même valeur qu'ici. Le prix de l'alimentation est plus élevé à La Réunion par rapport à la métropole. Les difficultés liées à l'isolement de certaines familles sont aussi accentuées ici. Les dépenses en communication et en matière de santé sont aussi plus importantes.



Rappelons que nous subissons un taux de pauvreté de 40% à La Réunion tandis que celui du territoire national s'élève à environ 14%. C'est particulièrement le cas dans les communes rurales qui subissent de plein fouet cette pauvreté. Les revenus des Réunionnais sont beaucoup plus faibles par rapport à la métropole et il ne faut pas que cette crise sanitaire accentue davantage les inégalités sociales sur notre territoire.



C'est pour ces raisons que cette aide exceptionnelle doit être majorée à La Réunion. Le gouvernement doit prendre en compte la spécificité sociale de notre île et pour cela nos parlementaires doivent porter la voix des plus faibles jusqu'au plus haut niveau de l'Etat. Cette aide exceptionnelle doit être plus importante pour les foyers réunionnais qui sont dans le besoin.