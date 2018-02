Aide exceptionnelle aux producteurs de letchis: Rencontre avec les professionnels au Département

Serge Hoareau, Vice-président en charge de l’Agriculture, a reçu les producteurs de letchis afin de les informer sur le dispositif d'aide voté par les Elus de la Commission permanente du Département en décembre dernier et de leur remettre le formulaire de demande.



"C’est un moment attendu par la profession. Nous tenons nos engagements, à eux maintenant d’être réactifs pour être indemnisés au plus vite" a indiqué le Vice-président.



C’est en novembre dernier que la Chambre d’Agriculture avait alerté le Conseil départemental sur la faible production de letchis et les pertes importantes des professionnels (8300 tonnes étaient attendues et seules 1700 tonnes ont été récoltées).



Le message a été entendu par le Département, institution compétente en matière agricole, puisque dès le 6 décembre, afin d’accompagner les producteurs de letchis dans un contexte de baisse exceptionnelle de récolte, la Collectivité a décidé de mettre en œuvre une aide exceptionnelle à l’entretien des vergers à hauteur de 2 000 €/ha pour permettre notamment, une taille des arbres afin de créer les conditions pour de meilleurs rendements en 2018.



"Le Département a tenu ses engagements. Il l’a d’ailleurs toujours fait que cela soit pour le varroa qui touche la filière apicole ou encore pour soutenir la production locale de fruits et légumes prioritaires. La Collectivité est à l’écoute, elle sait réagir rapidement et être aux côtés des agriculteurs lors des moments difficiles. Aujourd’hui, cette aide exceptionnelle à l’hectare permettra aux producteurs de remettre en état leurs exploitations et de relancer ainsi la saison 2018" a souligné Serge Hoareau.