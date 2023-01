Communiqué Aide de l’État à la filière agricole : Télédéclaration de la prime aux petits ruminants 2023 jusqu’au 31/01

Communiqué de la préfecture : Par N.P - Publié le Jeudi 5 Janvier 2023 à 14:05





Éligibilité et montant unitaire



Pour être éligibles à cette aide, les éleveurs doivent être détenteurs d’au moins 10 femelles de l'espèce ovine ou caprine âgées de minimum 1 an au 11 mai 2023.



Après une période de maintien de l'effectif jusqu'au 11 mai 2023 inclus, chaque femelle correctement identifiée et suivie, bénéficiera d'un montant de prime annuel de 34 euros.



Dépôt de la demande



La télédéclaration sur le site Télépac est obligatoire pour bénéficier de ces aides. Le site Télépac permet de déposer sa demande d'aide et le cas échéant de la modifier.



Les bénéficiaires disposent jusqu'au mardi 31 janvier 2023 inclus pour télédéclarer leur demande à l'aide du numéro pacage, du mot de passe et du code Télépac reçu par courrier.



Les éleveurs nouvellement installés doivent au préalable contacter la direction de l'alimentation, de l’agriculture et de la forêt (DAAF) afin d’obtenir leur numéro Pacage, ainsi que leurs identifiants nécessaires pour se connecter au site telepac.



Pour accéder au site :



https://www.telepac.agriculture.gouv.fr/telepac/auth/accueil.action



Plus d’information



Pour tout besoin d’information ou d’assistance, les éleveurs sont invités à contacter la Chambre d'agriculture ou la direction de l'alimentation, de l’agriculture et de la forêt (DAAF) aux numéros suivants : 02 62 33 36 21 ou 02 62 33 36 25 ou 02 62 33 36 27.

