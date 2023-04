Aide aux producteurs indépendants de fruits et légumes

Afin de soutenir la production locale de 9 fruits et légumes les plus consommés à La Réunion, le Département met en œuvre un dispositif d’aide spécifique aux agriculteurs indépendants, non adhérents à une coopérative ou une organisation de producteurs, s’engageant volontairement à produire ces fruits et légumes, en réponse à un marché clairement identifié pour l’année 2023. L’aide est destinée à accompagner leur programme de plantation / entretien / commercialisation.







La date limite de dépôt des dossiers est fixée au 31 mai 2023.





INFORMATIONS SUR LE DISPOSITIF :

Par téléphone ou sur rendez-vous : via le N° VERT 0 800 000 490

via le N° Par mail : aide.agriculture@cg974.fr





RECEPTION DES DEMANDES - Au plus tard le 31 mai 2023

Constitution, dépôt et enregistrement de la demande d’aide uniquement auprès des services du Département de La Réunion.







DEPOT DES DOSSIERS SUR PLACE :

- DEPARTEMENT – Site ex REDETAR – Chemin de l’IRAT – Ligne Paradis – 97410 SAINT PIERRE Zone nord/Est - DEPARTEMENT – Direction de l’Agriculture - 50Ter, Quai Ouest Bas de La Rivière - 97400 SAINT DENIS

PAR VOIE POSTALE A L’ADRESSE SUIVANTE :