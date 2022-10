Aide aux producteurs indépendants de fruits et légumes

Afin de soutenir la production locale de 12 fruits et légumes les plus consommés à La Réunion, le Département met en œuvre un dispositif d’aide spécifique aux agriculteurs indépendants, non adhérents à une coopérative ou une organisation de producteurs, s’engageant volontairement à produire ces fruits et légumes en réponse à un marché clairement identifié pour l’année 2022. L’aide est destinée à accompagner leur programme de plantation / entretien / commercialisation de ces fruits et légumes.