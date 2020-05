Aide aux producteurs indépendants de fruits et légumes

Agriculteur indépendant, non affilié à une coopérative ou une organisation de producteurs de fruits et ou de légumes

Inscrit au régime des Non Salarié Agricole de la CGSS

Déclarant l’agriculture comme principale activité et les surfaces concernées par la présente demande

Dont le siège d’exploitation est basé à l’île de La Réunion

S’engageant à produire

Par téléphone : 0262 90 35 10 ouvia le N° VERT 0 800 000 490

Par mail : aide.agriculture@cg974.frou consulter la Foire aux questions (lien disponible sur demande)

Sur rendez-vous : voir le paragraphe« Par dépôt direct » ci-dessous

Par voie postale à l’adresse suivante :

Par dépôt direct :

Afin de soutenir la production locale de fruits et légumes les plus consommés à La Réunion, le Département met en oeuvre un dispositif spécifique aux agriculteurs indépendants, non adhérents à une coopérative ou une organisation de producteurs, leur permettant de démarrer leur programme de plantation / entretien / commercialisation de ces fruits et légumes pour l’année 2020.Les bénéficiaires sont :INFORMATIONS ET ACCOMPAGNEMENT ADMINISTRATIF AU MONTAGE DES DOSSIERS :RECEPTION DES DEMANDESAu plus tard le 30 juin 2020– Dépôt et enregistrement de la demande d’aide auprès des services du Département.Cet enregistrement ne vaut pas attribution de l’aide.Modalités de dépôt des dossiers de demande d’aide :DEPARTEMENT DE LA REUNIONDirection de l’Agriculture, de l’Eau et de l’EnvironnementService de Développement et de Diversification Agricole26, Avenue de la Victoire - 97400 SAINT DENISdes permanences seront programmées pour la réception du publicen fonction des exigences sanitaires du moment, de préférence sur rendez-vous via le N° VERT 0 800 000 490, au :- DEPARTEMENT – Site ex REDETAR – Chemin de l’IRAT – Ligne Paradis – 97410 SAINT PIERRE- DEPARTEMENT – Direction de l’Agriculture Eau Environnement - 26 Avenue de la Victoire 97400 SAINT DENIS