<<< RETOUR La Réunion Positive

Aide aux manuels scolaires : Téléchargez le bon 2019-2020

La Région Réunion reconduit son aide aux manuels scolaires pour la rentrée 2019-2020



L’aide aux manuels scolaires : qu’est ce que c’est ? C’est une aide d’une valeur maximale de 100 € allouée par la Région Réunion aux familles pour réduire leurs charges dans le cadre de la location ou l’achat des manuels scolaires papier ou numérique.

Qui peut en bénéficier ? L’aide aux manuels scolaires est délivrée, sans conditions de ressources aux élèves scolarisés de la seconde à la terminale dans un établissement public ou privé de la Réunion.

Que dois je faire pour bénéficier de cette aide ? Pour faire valoir votre droit à l’aide régionale, il vous appartient de renseigner le formulaire de demande « Aide aux manuels scolaires » que vous recevrez par courrier ou

Ce formulaire devra être transmis aux services de la Région ou auprès de l’animateur de votre lycée, accompagné des pièces justificatives suivantes :



Formulaire de demande dûment renseigné et signé

Certificat de scolarité pour l’année 2019-2020 ou attestation d’inscription de votre enfant

Justificatif de location ou d’achat de manuels scolaires papier ou numérique

Relevé d’identité bancaire du représentant légal ou de l’élève, si majeur et pour les élèves mineurs, l’accord du représentant légal le cas échéant

Comment l’aide me sera versée ? Le paiement de l’aide sera effectué directement sur le compte bancaire du représentant légal ou de l’enfant majeur après réception de l’ensemble des pièces indiquées ci-dessus.

Où louer ou acheter mes manuels scolaires ? Auprès des associations de parents d’élèves ou des librairies.

Où me renseigner ? Auprès de :

l’Animateur POP de votre lycée,

la Direction de l’Education de la Région

Tél : 0262 94 46 11 – 0262 94 46 05 C’est une aide d’une valeur maximale de 100 € allouée par la Région Réunion aux familles pour réduire leurs charges dans le cadre de la location ou l’achat des manuels scolaires papier ou numérique.L’aide aux manuels scolaires est délivrée, sans conditions de ressources aux élèves scolarisés de la seconde à la terminale dans un établissement public ou privé de la Réunion.Pour faire valoir votre droit à l’aide régionale, il vous appartient de renseigner le formulaire de demande « Aide aux manuels scolaires » que vous recevrez par courrier ou téléchargeable ici Ce formulaire devra être transmis aux services de la Région ou auprès de l’animateur de votre lycée, accompagné des pièces justificatives suivantes :Formulaire de demande dûment renseigné et signéCertificat de scolarité pour l’année 2019-2020 ou attestation d’inscription de votre enfantJustificatif de location ou d’achat de manuels scolaires papier ou numériqueRelevé d’identité bancaire du représentant légal ou de l’élève, si majeur et pour les élèves mineurs, l’accord du représentant légal le cas échéantLe paiement de l’aide sera effectué directement sur le compte bancaire du représentant légal ou de l’enfant majeur après réception de l’ensemble des pièces indiquées ci-dessus.Auprès des associations de parents d’élèves ou des librairies.Auprès de :l’Animateur POP de votre lycée,la Direction de l’Education de la RégionTél : 0262 94 46 11 – 0262 94 46 05 La Réunion Positive

Dans la même rubrique : < > Saint-Paul se mobilise contre les épaves de voitures 10e JIOI : Cérémonie d’ouverture au stade Ajalay. La Région Réunion félicite les premiers médaillés réunionnais