Aide à la mobilité: parents et étudiants ont passé la nuit devant l'hôtel de Région

Depuis le début de la semaine, les parents et les étudiants sont mobilisés pour que l'aide à la mobilité soit maintenue pour ces étudiants en carrière sanitaire et sociale puissent poursuivre leurs études en Métropole.



Malgré une nouvelle réunion ce vendredi midi, les parents ne croient pas en la solution annoncée. Ils ont ainsi fait le pied de grue et sont restés toute la nuit au sein de la pyramide inversée de la Région malgré la fermeture des grilles.



Après déjà une journée et une nuit passée devant l'hôtel de Région, ils comptent bien maintenir leur mouvement ce samedi. Rejoint par d'autres citoyens, les parents exigent être reçus par élus et obtenir des solutions concrètes et surtout rapides. Car en effet, pour de nombreux étudiants les jours sont compter. Leur départ en métropole est normalement prévu dans les semaines à venir.