Revenir à la Rubrique LA REGION REUNION Aide à la connexion Internet Aide en faveur des Étudiants Boursiers







Pour l’année 2021, l’aide s’élèvera à 70 € pour la période de janvier à juillet 2021 et sera mise en œuvre selon les modalités suivantes :

ÉLIGIBILITÉ ET MONTANT DE L’ALLOCATION Boursier du CROUS ou boursier régional sanitaire et sociale : 70 €

CONDITIONS > être de nationalité française ou ressortissant de l’Union européenne,

> être âgé de moins de 27 ans,

> être titulaire du baccalauréat 2020 ou être titulaire d’un diplôme d’accès aux études universitaires 2020,

> être inscrit dans un cursus d’études supérieures en formation initiale à La Réunion.



Sont notamment exclus :



> les apprentis,

> les bénéficiaires d’un contrat de professionnalisation,

> les mentions complémentaires,

> Les autres cas liés au statut de stagiaire de la formation professionnelle (par exemple EGC, ILOI, AGCNAM, …).

PIÈCES JUSTIFICATIVES REQUISES :

> Copie de la carte d’identité nationale ou du passeport de l’étudiant,

> copie intégrale du livret de famille (celui de l’étudiant ou celui de ses parents si l’étudiant est

> toujours rattaché au foyer de ses parents). Si les parents sont divorcés, copie du jugement de divorce

> confiant l’étudiant à l’un d’entre eux,

> justificatif d’attribution de la bourse nationale du CROUS de l’année n (ex : 2020 pour l’année universitaire 2020/2021),

> pour les étudiants inscrits dans la filière sanitaire et sociale : justificatif d’attribution de la bourse régionale sanitaire et sociale,

> justificatif d’adresse (de l’étudiant ou des parents), soit une facture (eau, électricité, internet ou téléphone) de moins de six mois,

> certificat de scolarité de l’année n,

> copie du baccalauréat ou du diplôme d’accès aux études universitaires,

> relevé d’identité bancaire (avec mention du code IBAN)



Date d’ouverture des inscriptions : 1er février 2021

DATES LIMITES FIXÉES : > 31 mai 2021 pour la création du compte en ligne,

> 30 juin 2021 pour la transmission des dossiers en ligne.

COMMENT BÉNÉFICIER DE L’AIDE ? La demande doit être formulée en ligne sur une

Pour la constitution de son dossier en ligne, l’étudiant pourra être accompagné par les services de la Région.



L’étudiant devra procéder à la création d’un compte personnel depuis la plateforme en suivant les instructions qui lui seront fournies à cet effet sur le site. Toutes les communications entre l’étudiant et le service instructeur de la Région se feront par mail.



L’étudiant remplira en ligne le formulaire et complétera sa demande en y joignant les pièces nécessaires au traitement de son dossier.



Toute fausse déclaration entraînera l’annulation de l’aide.



L’étudiant sera informé par voie électronique, à l’adresse utilisée pour créer son compte, des différentes étapes de son dossier et notamment :



• l’accusé réception par le service instructeur,

• la demande d’information(s) complémentaire(s)

• l’issue donnée à la demande (attribution ou rejet).



L’étudiant s’engage à prendre connaissance des communications adressées par la Région Réunion dans un délai maximum de deux mois à compter de la date d’envoi. Passé ce délai, la Région Réunion se réserve le droit de supprimer la demande et le compte de l’étudiant.



(*) Les dossiers papiers ne seront pas traités par le service

Plateforme dématérialisée de la Région :

sous "Aides et Services" > Aide étudiante à la connexion internet 2021 sous "Aides et Services" > Aide étudiante à la connexion internet 2021 Afin de favoriser l’enseignement à distance et de lutter contre la fracture numérique, la collectivité régionale souhaite poursuivre son accompagnement en direction des étudiants boursiers inscrits à La Réunion à travers la mise en place d’une Aide Régionale à une Connexion Internet.Pour l’année 2021, l’aide s’élèvera à 70 € pour la période de janvier à juillet 2021 et sera mise en œuvre selon les modalités suivantes :Boursier du CROUS ou boursier régional sanitaire et sociale : 70 €> être de nationalité française ou ressortissant de l’Union européenne,> être âgé de moins de 27 ans,> être titulaire du baccalauréat 2020 ou être titulaire d’un diplôme d’accès aux études universitaires 2020,> être inscrit dans un cursus d’études supérieures en formation initiale à La Réunion.Sont notamment exclus :> les apprentis,> les bénéficiaires d’un contrat de professionnalisation,> les mentions complémentaires,> Les autres cas liés au statut de stagiaire de la formation professionnelle (par exemple EGC, ILOI, AGCNAM, …).> Copie de la carte d’identité nationale ou du passeport de l’étudiant,> copie intégrale du livret de famille (celui de l’étudiant ou celui de ses parents si l’étudiant est> toujours rattaché au foyer de ses parents). Si les parents sont divorcés, copie du jugement de divorce> confiant l’étudiant à l’un d’entre eux,> justificatif d’attribution de la bourse nationale du CROUS de l’année n (ex : 2020 pour l’année universitaire 2020/2021),> pour les étudiants inscrits dans la filière sanitaire et sociale : justificatif d’attribution de la bourse régionale sanitaire et sociale,> justificatif d’adresse (de l’étudiant ou des parents), soit une facture (eau, électricité, internet ou téléphone) de moins de six mois,> certificat de scolarité de l’année n,> copie du baccalauréat ou du diplôme d’accès aux études universitaires,> relevé d’identité bancaire (avec mention du code IBAN)Date d’ouverture des inscriptions : 1er février 2021> 31 mai 2021 pour la création du compte en ligne,> 30 juin 2021 pour la transmission des dossiers en ligne.La demande doit être formulée en ligne sur une plateforme dématérialisée de la Région accessible depuis le site Espaceetudiant974.re et Regionreunion.com *Pour la constitution de son dossier en ligne, l’étudiant pourra être accompagné par les services de la Région.L’étudiant devra procéder à la création d’un compte personnel depuis la plateforme en suivant les instructions qui lui seront fournies à cet effet sur le site. Toutes les communications entre l’étudiant et le service instructeur de la Région se feront par mail.L’étudiant remplira en ligne le formulaire et complétera sa demande en y joignant les pièces nécessaires au traitement de son dossier.Toute fausse déclaration entraînera l’annulation de l’aide.L’étudiant sera informé par voie électronique, à l’adresse utilisée pour créer son compte, des différentes étapes de son dossier et notamment :• l’accusé réception par le service instructeur,• la demande d’information(s) complémentaire(s)• l’issue donnée à la demande (attribution ou rejet).L’étudiant s’engage à prendre connaissance des communications adressées par la Région Réunion dans un délai maximum de deux mois à compter de la date d’envoi. Passé ce délai, la Région Réunion se réserve le droit de supprimer la demande et le compte de l’étudiant.(*) Les dossiers papiers ne seront pas traités par le service





Dans la même rubrique : < > Une Grande École de Management à La Réunion Le covoiturage pour une mobilité durable