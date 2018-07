Aide à domicile, garde d'enfants: les prélèvements à la source des salariés des particuliers décalés d'un an

Le prélèvement de l'impôt à la source sera décalé d'un an pour les salariés des particuliers pour entrer en vigueur en 2020, a annoncé le ministre de l'Action et des Comptes publics Gérald Darmanin, dans une interview publiée jeudi par La Croix.



"Ce décalage d'une année est une mesure de simplification. Il va nous donner le temps de finaliser le système tout-en-un qui permettra, à partir de janvier 2020, à tous les particuliers employeurs de déclarer aisément leur salariés et d'acquitter en même temps aussi bien les cotisations sociales que l'impôt à la source", explique le ministre.



Le prélèvement à la source, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2019, consiste à collecter l'impôt sur le revenu lors du versement du salaire, et non plus un an après comme actuellement, pour ajuster automatiquement le niveau d'imposition aux variations de revenus.



Concrètement, les salariés employés par des particuliers bénéficieront d'un report d'imposition. Ils paieront en 2020 "comme les autres salariés leur impôt par prélèvement à la source sur les revenus perçus en 2020. Puis, de septembre à novembre 2020, avec un paiement étalé sur trois mois donc, ils paieront aussi leur impôt sur les revenus de 2019", détaille Gérald Darmanin dans le journal.



Selon lui, sur le million de salariés employés par des particuliers, seuls 250.000 sont redevables de l'impôt sur le revenu.



Les Français concernés auront intérêt à économiser l'impôt non payé en 2019 pour être en mesure de payer deux impôts en 2020: ceux de l'année en cours et le rattrapage de ceux de l'année précédente !