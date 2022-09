Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL Aidants connect, conseillers numériques, écrivain public… suivent une formation avec la CGSS afin de mieux répondre aux administrés

La Ville de Saint-Paul est en constante évolution pour lutter efficacement contre la fracture numérique et ses conséquences en termes d accès aux droits sociaux.



Ce lundi 5 septembre après-midi, 12 agents du pôle citoyenneté et vie locale (aidants connect, conseillers numériques, écrivain public) qui œuvrent quotidiennement auprès des administrés.es pour les accompagner dans leurs démarches administratives dématérialisées, bénéficient d'une formation spécifique de la CGSS (Caisse Générale de la Sécurité Sociale).

Ainsi, après de multiples formations en interne (demande de subvention, RGPD, logiciel Ent One, …) ou en partenariat avec des organismes administratifs comme la CAF, Pôle emploi ou Ladom, les aidants numériques améliorent leurs compétences sur la thématique des services en ligne “santé” et ”retraite”.

Les agents de la CGSS ont présenté les principes généraux de leur administration puis les différentes démarches en ligne existantes en insistant sur les récentes. Par exemple, en juin dernier : l’ajout d’un bénéficiaire sur la Complémentaire Santé Solidaire… Une large part de la formation est ensuite dédiée ”aux cas particuliers” car les aidants sont régulièrement confrontés à des situations complexes qui nécessitent des connaissances approfondies.



La thématique ” retraite” est également étudiée en profondeur car les sollicitations concernant ce sujet sont de plus en plus nombreuses, certains administrés sont bien démunis pour remplir leur dossier en ligne et cela peut conduire à des situations de grandes difficultés financières. La Commune renforce son engagement en matière d’inclusion numérique auprès des Saint-Pauloises et Saint-Paulois.







