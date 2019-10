Courrier des lecteurs Ah le con !

Evitez de partir en voyage, les enfants. Pas seulement parce que les compagnies aériennes sont merdiques, non. C’est vrai qu’elles se font beaucoup de blé sur le dos des clients, et d’une ; enfin, le sourire des hôtesses tient plus du mythe que de la réalité et on bouffe de la merde.



Mais surtout, surtout, vous vous exposez à des mésaventures désagréables. Comme Jean Breille, parti batifoler en Thaïlande en laissant son épouse seule à Créteil. Un jour, à Bangkok, il reçoit une lettre de Paris, écrite par son pote Jacques Célère :



« Mon cher Jean, j’ai de très mauvaises nouvelles pour toi.

« Ta femme, Véronique La Chouchoutte, s’est barrée au Portugal avec ton oncle.

« Elle a emporté les oeuvres complètes de Taine auxquelles tu tenais tant.

« Enfin, elle t’a chouré aussi le petit thon que tu engraissais patiemment dans ton grand aquarium dans le but de le boulotter dans un an.

« Bref, mon vieux Jean, elle est partie avec tonton, tontaine et tonton.

« Bien à toi ».



Jules Bénard







