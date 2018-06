Société Agrumes: Une production locale florissante mais menacée





En moyenne, 3 500 tonnes d’agrumes sont produits par an à La Réunion par 250 producteurs. Si il y a 5 ans la production locale atteignait les 50 % de part de marché avec 5 000 tonnes de fruits, ces deux dernières années, celle-ci rencontre des difficultés non seulement liées aux intempéries mais est surtout touchée de plein fouet par le retour d’une maladie.



Le "greening" menace sur les vergers



Après un épisode dans les années 70, le "greening" ou HuangLongbing (HLB) ou encore appelé maladie jaune des agrumes, menace les vergers de l’ile. "Les arbres dépérissent et finissent par mourir", explique Eric Lucas de la Chambre d’Agriculture. L’arrache des arbres et l’introduction d’un parasite prédateur du psylle, insecte responsable de sa propagation, étaient parvenus à enrayer le phénomène, jusqu’à ces deux dernières années. "La production locale n’est plus que de 30 %", indique Eric Lucas. Mis à part l’arrachage des arbres contaminés aucun produit phytosanitaire n’existe pour le moment et le problème touche également la production au niveau mondiale. " Il y a peu de perspective à court terme. En revanche, les vergers comme ceux de Floride étant également impactés, les solutions pourraient venir de ces gros pays importateurs qui mènent actuellement des recherches".



La maladie se développant principalement sur les zones littorales, le verger de Luguy Yebo, implanté à 1000m d’altitude, est pour le moment préservé et le producteur espère qu’il le restera longtemps. Car l’agriculteur passionné par son métier fourmille d’idée pour faire vivre ses terres. En plus de proposer la cueillette et la vente directement sur son exploitation une fois par mois durant la pleine saison, Luguy Yebo porte le projet de créer une ferme pédagogique basée sur les insectes. Le producteur depuis plus de 20 ans n’utilise plus ni d’insecticide ni d’herbicide et a créé les conditions favorables à la faune auxiliaire. La saison des agrumes est lancée. Citrons, mandarines, clémentines… dans le verger de 5 hectares de Luguy Yebo après un été bien arrosé, les fruits juteux font le plein de soleil et se gorgent de sucre. Le producteur, installé depuis 26 ans à Petite-Ile peut produire jusqu’à 30 tonnes d’agrumes en agriculture raisonnée, "dans une bonne année", qu’il écoulera en grande partie en vente directe aux consommateurs.En moyenne, 3 500 tonnes d’agrumes sont produits par an à La Réunion par 250 producteurs. Si il y a 5 ans la production locale atteignait les 50 % de part de marché avec 5 000 tonnes de fruits, ces deux dernières années, celle-ci rencontre des difficultés non seulement liées aux intempéries mais est surtout touchée de plein fouet par le retour d’une maladie.Après un épisode dans les années 70, le "greening" ou HuangLongbing (HLB) ou encore appelé maladie jaune des agrumes, menace les vergers de l’ile. "Les arbres dépérissent et finissent par mourir", explique Eric Lucas de la Chambre d’Agriculture. L’arrache des arbres et l’introduction d’un parasite prédateur du psylle, insecte responsable de sa propagation, étaient parvenus à enrayer le phénomène, jusqu’à ces deux dernières années. "La production locale n’est plus que de 30 %", indique Eric Lucas. Mis à part l’arrachage des arbres contaminés aucun produit phytosanitaire n’existe pour le moment et le problème touche également la production au niveau mondiale. " Il y a peu de perspective à court terme. En revanche, les vergers comme ceux de Floride étant également impactés, les solutions pourraient venir de ces gros pays importateurs qui mènent actuellement des recherches". En attendant, producteurs et particuliers sont invités à rester vigilants pour éviter toute propagation. La maladie se développant principalement sur les zones littorales, le verger de Luguy Yebo, implanté à 1000m d’altitude, est pour le moment préservé et le producteur espère qu’il le restera longtemps. Car l’agriculteur passionné par son métier fourmille d’idée pour faire vivre ses terres. En plus de proposer la cueillette et la vente directement sur son exploitation une fois par mois durant la pleine saison, Luguy Yebo porte le projet de créer une ferme pédagogique basée sur les insectes. Le producteur depuis plus de 20 ans n’utilise plus ni d’insecticide ni d’herbicide et a créé les conditions favorables à la faune auxiliaire.

PB Lu 639 fois





Dans la même rubrique : < > La grande traversée des handicapables en joëlettes se tiendra du 8 au 13 Juillet 2018 Manifestation "Touch pa nout roche": le Maire des Avirons s'explique