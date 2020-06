Communiqué Agriculture bio et traditionnelle : Oasis Réunion interpelle les élus et candidats aux municipales

"Qu'est-ce qu'on attend pour adopter l'objectif de nourrir La Réunion sans engrais de synthèse ni pesticides en autosuffisance alimentaire ? " , s’interroge Oasis Réunion dans un communiqué. Le collectif a déjà publié un manifeste en faveur d’une agriculture traditionnelle autosuffisante. Une lettre a également été envoyée aux élus de l’île et candidats aux municipales leur demandant de s’engager. Leur réponse est attendue avant le 21 juin. Par Christelle Boyer - Publié le Mardi 2 Juin 2020 à 11:40 | Lu 77 fois

alors qu'est-ce qu'on attend pour mettre en oeuvre concrètement le manifeste d'Oasis Réunion en faveur d'une agriculture traditionnelle autosuffisante, 100% bio, locale et paysanne et de l'alimentation saine, sûre, durable, pour tous, au juste prix qui en découle, conformément aux États Généraux de l'Alimentation #ÉGAlim qui se sont tenus partout en France, y compris à La Réunion, de juillet à décembre 2017, sans être encore suivis d'effets.



Quand on a les solutions aux graves problèmes posés par l'agrochimie, grâce à l'agrobiologie, pourquoi ne les prendre en compte qu'avec des objectifs de 5, 15, 25, ou même 50% seulement, plutôt qu'à 100% ?



Depuis le 20 avril,



24 maires; 5 présidents de Communautés de communes; 7 députés; 4 sénateurs; 4 présidents du Conseil régional, Conseil départemental, Chambre d'agriculture, Parc National; 4 directeurs de l' ARMEFLHOR, du CIRAD, de la FDGDON, de la SAFER ont été approchés.



Compte-tenu de la tenue du 2ème tour des élections municipales le dimanche 28 juin, le questionnement va être adressé également à toutes les têtes de liste en lice au 2ème tour.



Le délai de réponse est prolongé jusqu'au dimanche 21 juin à midi. Toutes les réponses et non réponses seront rendues publiques. Si même des scientifiques tels que Gilles Billen directeur de recherche au CNRS (Centre National de la Recherche Scientifique) affirment désormais, comme les agro-bio-écologistes depuis plus d'un demi-siècle, "qu'il est possible de nourrir la France en se passant des pesticides et des engrais de synthèse" et qu'ainsi "on préserve les ressources en eau et la biodiversité, tout en émettant deux fois moins de gaz à effet de serre",pour mettre en oeuvre concrètementen faveur d'une agriculture traditionnelle autosuffisante, 100% bio, locale et paysanne et de l'alimentation saine, sûre, durable, pour tous, au juste prix qui en découle, conformément aux États Généraux de l'Alimentation #ÉGAlim qui se sont tenus partout en France, y compris à La Réunion, de juillet à décembre 2017, sans être encore suivis d'effets.Quand on a les solutions aux graves problèmes posés par l'agrochimie, grâce à l'agrobiologie, pourquoi ne les prendre en compte qu'avec des objectifs de 5, 15, 25, ou même 50% seulement, plutôt qu'à 100% ?Depuis le 20 avril, deux questions ont été posées à 48 "institutionnels" avec un délai de réponse fixé au vendredi 5 juin 2020 24 maires; 5 présidents de Communautés de communes; 7 députés; 4 sénateurs; 4 présidents du Conseil régional, Conseil départemental, Chambre d'agriculture, Parc National; 4 directeurs de l' ARMEFLHOR, du CIRAD, de la FDGDON, de la SAFER ont été approchés.Compte-tenu de la tenue du 2ème tour des élections municipales le dimanche 28 juin, le questionnement va être adressé également à toutes les têtes de liste en lice au 2ème tour.Le délai de réponse est prolongé jusqu'au dimanche 21 juin à midi. Toutes les réponses et non réponses seront rendues publiques.