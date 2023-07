Agriculture : Le gouvernement confirme son engagement pour les Outre-mer

Donner aux agriculteurs ultramarins des moyens de protection adaptés contre les organismes et adventices nuisibles



La canne à sucre sera désormais considérée comme une culture mineure dans une révision du catalogue national des usages phytopharmaceutiques qui va être publié dans les prochaines semaines. Cela permettra de démultiplier les solutions et, partant, une meilleure protection des cultures. Ainsi, les autorisations d’usages sur canne à sucre pourront découler d’une extension des usages autorisés sur le maïs. Les metteurs en marché ou les organismes agricoles ou scientifiques devront en faire la demande auprès de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES).



Le Gouvernement demande à la task force « Cultures ultramarines » de renforcer ces efforts pour aboutir à des solutions opérationnelles concrètes pour le contrôle du citrus greening et plus particulièrement des insectes vecteurs de cette maladie qui affecte les productions de citrons verts en vue de maintenir la filière.



Le Gouvernement confirme enfin sa volonté d'aboutir à un cadre réglementaire européen adapté aux « NBT », qui pourraient constituer un levier intéressant pour le développement de variétés résistantes à la cercosporiose noire.