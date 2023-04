A la Une .. Agressions sur des touristes à Mayotte : Un homme condamné à 4 ans de prison

Deux hommes comparaissaient le 31 mars dernier devant le tribunal judiciaire de Mayotte pour des faits de vol à main armée et en bande organisée. Jugés en comparution immédiate, les prévenus avaient pour habitude de sillonner les lieux de visite pour s'en prendre aux touristes. Par Regis Labrousse - Publié le Mercredi 19 Avril 2023 à 09:30





"Il est impliqué au départ dans un vol à main armée sur le sentier des crêtes de Bandrélé en août 2021, dans un vol aggravé commis en mars 2021 à Chirongui, un vol avec arme en bande organisée commis en juillet 2021 au Mont Choungui sur la commune de Kani Kéli, un vol aggravé commis en août 2021 sur la plage du préfet à M’Tsamboro, un vol avec arme commis en février 2020 à Bandrélé et un vol avec arme commis en février 2023 à Chirongui", indique la gendarmerie de Mayotte.



Deux victimes attestent que le prévenu était présent et qu'à chaque fois, il était accompagné de complices différents. Une victime indique également qu'en plus, il est plus violent que les autres. Concernant le complice interpellé le même jour, les militaires l'ont rattaché à plusieurs vols. Le dernier vol date du 23 février 2023 à Brandélé pour lequel il a reconnu les faits.



Les deux prévenus ont été condamnés par le tribunal judiciaire. L'auteur principal écope d'une lourde peine de 4 ans de prison et son complice de 12 mois. Les deux hommes ont été incarcérés après l'audience.



