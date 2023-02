La grande Une Agressions sur conjoint : Hosman Gangate placé en détention

Le directeur technique de la Ligue réunionnaise de football, Hosman Gangate a été écroué au terme de son déferrement devant le Parquet de Saint-Pierre. Une information judiciaire a été ouverte pour des faits de violences physiques et sexuelles sur son ex-compagne. Par GD - BS - Publié le Jeudi 2 Février 2023 à 23:15





L'affaire concernerait une précédente relation du directeur technique de la Ligue réunionnaise de football. Hosman Gangate a été placé en détention jeudi soir au milieu de la nuit après avoir été présenté devant le Parquet. Plus tôt dans la journée, la procureure de la République près du tribunal judiciaire de Saint-Pierre avait annoncé avoir saisi le juge d'instruction pour des faits de viols et agressions sexuels par conjoint, harcèlement moral par conjoint ainsi que violences par conjoint.