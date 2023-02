A la Une . Agressions sur conjoint : Hosman Gangate déféré ce jeudi

La procureure de Saint-Pierre fait le point sur l'affaire Hosman Gangate et annonce avoir saisi un juge d’instruction pour des faits de viols et agressions sexuels par conjoint, harcèlement moral par conjoint, violences par conjoint. Son placement en détention provisoire est envisagé. Par NP - Publié le Jeudi 2 Février 2023 à 15:39

Hosman Gangate, directeur technique de la ligue de football réunionnaise a été placé en garde à vue. Il sera déféré ce jeudi. La procureure de Saint-Pierre annonce saisir un juge d'instruction pour des faits de viols et agressions sexuelles par conjoint, harcèlement moral par conjoint, violences par conjoint.