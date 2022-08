A la Une . Agressions et caillassages : les bus Alternéo stoppent tout ce jeudi en milieu de journée

Suite aux différents faits d'agression et de caillassage survenus récemment sur le réseau Alternéo, les conducteurs, au titre de leur devoir d'alerte, ont décidé d'interrompre le fonctionnement des lignes de Bus Alternéo (Communes de Saint-Pierre, Saint-Louis, Cilaos, Les Avirons, L'Etang-Salé et Petite Ile) de 11h00 à 14h00 ce jeudi 4 août 2022. Par NP - Publié le Lundi 1 Août 2022 à 15:51

Communiqué de la Semittel :



Suite à la recrudescence des agressions envers les agents en contact avec le public et des jets de pierre contre les bus, pas moins de dix faits enregistrés depuis la fin 2021, les personnels en charge de l’exploitation du réseau Alternéo entendent tirer la sonnette d’alarme et exercer leur devoir d’alerte.



En effet, ces nombreux faits, qui semblent se banaliser, mettent en jeu la sécurité des personnels mais aussi des 20.000 clients transportés tous les jours.



Il importe donc d’y mettre fin sans délai en interpellant le grand public sur la gravité de ces actes irresponsables. C’est la raison pour laquelle, au titre du devoir d’alerte, et avec le soutien de la direction du réseau, il a été décidé d’interrompre totalement les lignes de bus du réseau Alternéo ce jeudi 4 août 2022 de 11h00 à 14h00.



Par cette action, les collaborateurs du réseau entendent exprimer leur colère et leur crainte face à cette situation qui se dégrade, mais surtout sensibiliser le plus grand nombre sur la nécessité de préserver la sécurité des lignes de bus sans laquelle la continuité de ce service public ne pourra pas être assurée.



Conscients de la gêne occasionnée pour les clients du réseau, les salariés iront à leur rencontre pour expliquer leur démarche.