Agression violente d'un SDF à St-Denis

La violente agression s’est produite sur l’avenue Maréchal Leclerc à St-Denis lundi soir. Un SDF a été frappé à coups de pied et de poing au visage alors qu’il était tranquillement allongé sur un muret, indique la presse écrite.



La victime de 45 ans souffre d’un traumatisme crânien et est entre la vie et la mort.



Deux suspects d’une vingtaine d’années ont été interpellés et placés en garde à vue. Les deux mis en cause, ivres ce lundi soir, nient l’agression. Ils seront présentés ce mercredi devant la justice.