Agression sexuelle: Un avocat de St-Denis mis en examen

Me Gabriel Armoudoum a, hier, été mis en examen pour agression sexuelle. Selon les informations de la presse écrite, sa belle-fille âgée d’une trentaine d’années aujourd'hui a porté plainte pour des faits survenus durant son enfance entre ses 8 et 12 ans.



La jeune femme a décidé de parler après s’être tue durant une vingtaine d’années. Elle l’accuse notamment d’attouchements.



Le mis en cause, placé en garde à vue mercredi dernier au commissariat de Malartic, a nié. Une information judiciaire a été ouverte. Lui ont également été signifiés son placement sous contrôle judiciaire et l’interdiction d’entrer en contact avec la victime.