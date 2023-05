La grande Une Agression sexuelle : Il s'en prend à deux fillettes dans une auberge de jeunesse

Paul C., 58 ans, avait repéré les deux sœurs dans l'auberge de jeunesse où elles venaient passer la nuit avec leur famille. Le quinquagénaire qui avait perdu son logement dans un incendie y était hébergé depuis deux mois. Invitant les enfants dans sa chambre, il a tenté de les embrasser et a agressé sexuellement l'une d'entre elles. Il dort en prison. Par Isabelle Serre - Publié le Mercredi 10 Mai 2023 à 16:55

En janvier dernier, Paul C., 58 ans, a perdu sa maison dans un incendie. Hébergé à l’Auberge du désert dans la commune de Saint-André, il rencontre, le 11 mars dernier, une famille avec deux fillettes, âgées de huit et neuf ans, qui revenait d’une sortie en spéléologie et passait la nuit dans l'établissement.



"Il les a vues quand elles sont arrivées et a sympathisé avec elles. Son contact était direct et facile", décrit le président de l’audience du tribunal correctionnel de Saint-Denis, ce mercredi après-midi. "Elles ont eu de l’empathie pour lui car il a perdu sa maison", enchérit la procureure de la République. Les deux fillettes avaient passé une partie de l’après-midi en compagnie de Paul. Alors qu’elles faisaient une bataille d’oreillers dans leur chambre, il était venu les inviter à passer dans la sienne. Il avait alors tenté d’embrasser les deux sœurs sur la bouche et, pour l’une d’entre elles, avait passé la main sur sa culotte et lui avait caressé le sexe.

Interrogé sur les faits, Paul. explique à la barre qu’il est dépendant aux drogues, ce qui pourrait expliquer son passage à l'acte. Mais au moment des faits, aucun élément du dossier ne peut confirmer qu’il avait consommé des stupéfiants. "Il a passé tout l’après-midi avec elles. Il leur a proposé de visiter la cave. Ça nous inquiète pour d’autres enfants", indiquent les parents des petites victimes venus assister à l’audience de comparution immédiate.



Paul se trouve en détention provisoire depuis deux mois, une expertise psychologique ayant été ordonnée par le tribunal avant qu'il puisse être jugé. Les résultats montrent qu’il ne souffre d’aucune pathologie. Aussi, la représentante de la société requiert à son encontre 24 mois de prison, dont 12 avec sursis probatoire, une injonction de soins et une interdiction d’exercer une activité professionnelle en lien avec les mineurs.



Après en avoir délibéré, le tribunal condamne Paul à six mois de prison ferme - 24 mois de prison dont 18 avec sursis probatoire - avec mandat de dépôt. Son nom est désormais inscrit dans le fichier des auteurs d’infractions sexuelles.