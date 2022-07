La grande Une Agression sauvage de Lucas: La ville de Fleury Mérogis appelle les témoins à se manifester

​Le jeune Lucas est décédé des suites des nombreux coups reçus gratuitement mardi dernier lors d’un affrontement entre bandes rivales du département de l'Essonne. La ville de Fleury Mérogis est sous le choc. La ville en appelle à tous ceux qui auraient vu les événements tragiques ou disposant d'autres éléments à se manifester pour mettre la main sur les agresseurs. Par LG - Publié le Vendredi 29 Juillet 2022 à 13:35





"Notre ville est en deuil", déclare le maire Olivier Carzoni. En conséquence, et par respect à la famille, aux proches et à tous les Floriacumois qui ont été meurtris par ce terrible drame, la municipalité a décidé d’annuler le spectacle prévu initialement au village d’été ce vendredi soir. Il en va de même pour la soirée cinéma et le repas partagé de samedi soir, ainsi que le dance hall summer festival qui devait avoir lieu ce dimanche.



Une cellule d’écoute et de soutien psychologique d’urgence activée ce vendredi



En lieu et place de ces festivités, un lieu de recueillement a été ouvert hier à 16h pour celles et ceux qui ont besoin de se réunir, à la salle Wiener. Dès le lendemain du drame et sans attendre la nouvelle du décès de l’adolescent d’origine réunionnaise, la ville avait mis à disposition l’espace Daquin pour les jeunes et les familles afin qu’ils puissent s’y recueillir.



Une cellule d’écoute et de soutien psychologique d’urgence doit également être ouverte à tous à la salle intergénérationnelle ce vendredi de 17h00 à 19h00, et ce samedi de 10h30 à 14h00.



Sur le plan de la sécurité, les moyens déployés sur la ville vont être renforcés. Des patrouilles régulières seront ainsi assurées, avec un renforcement du dispositif la nuit, affirme le maire à l’issue d’une réunion organisée à sa demande aux côtés de la préfecture et de la gendarmerie.



Lucas n'avait que 17 ans et son état était jugé désespéré depuis ce mardi. Plongé dans un état de mort cérébrale, l'adolescent qui venait d'obtenir son baccalauréat a été déclaré décédé ce jeudi. C'est à Fleury Mérogis qu' un affrontement entre deux bandes rivales de deux quartiers, ceux des Pyramides à Évry-Courcouronnes, a eu lieu.