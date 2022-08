A la Une . Agression sauvage de Christopher Caroupaye: L'auteur des coups de couteau écroué

L'auteur présumé des coups de couteau qui ont blessé le fils du célèbre transporteur est présenté ce samedi après-midi au procureur de la République de Saint-Denis. La victime opérée hier est dans un état grave selon les magistrats. Mais ses jours ne sont pas en danger. Par Zinfos974 - Publié le Samedi 6 Août 2022 à 19:30

A l'issue de sa garde à vue, Teddy A. est déféré ce samedi devant le parquet du Nord. Le dossier est désormais entre les mains de la juge d'instruction Ethel Blans qui lui a signifié sa mise en examen pour tentative de meurtre. Le trentenaire a fait ensuite l'objet d'un débat devant le juge des libertés et de la détention afin de statuer sur son sort judiciaire en attendant les suites de l'enquête.



Après en avoir délibéré, Bruno Karl vient de lui signifier son placement en détention provisoire. La suite des investigations doit en effet se dérouler dans la sérénité. Afin d'éviter d'éventuelles pressions sur des témoins et préserver l'ordre public, la procureure de la République avait requis cette mesure de sûreté ainsi qu'un débat à huis clos afin que "rien ne fuite dans la presse".





De nombreuses traces encore visibles sur le parking situé à l'entrée de Saint-André montrent que le malheureux a perdu beaucoup de sang.



Des témoins qui étaient sur place au moment des faits ont d'ailleurs témoigné de la violence des coups qui faisaient suite à une altercation entre les deux hommes. Dans la nuit de vendredi à samedi, le mis en cause présumé a agressé le fils du célèbre transporteur Jean-Bernard Caroupaye. Christopher Caroupaye, 35 ans, se trouvait à bord de son véhicule lorsqu'il a reçu plusieurs coups de couteau au visage, dont un a frôlé la carotide. Conduit au GHER de Saint-Benoit, les médecins ont rapidement fait le choix de le transférer au CHU de Bellepierre et de l'opérer. En début d'audience, le JLD a évoqué son état de santé considéré comme "très grave".De nombreuses traces encore visibles sur le parking situé à l'entrée de Saint-André montrent que le malheureux a perdu beaucoup de sang.Des témoins qui étaient sur place au moment des faits ont d'ailleurs témoigné de la violence des coups qui faisaient suite à une altercation entre les deux hommes.

Selon les premiers éléments, le différend qui les opposait pourrait avoir comme toile de fond un trafic de cocaïne. Des circonstances que la suite de l'enquête devra déterminer précisément.