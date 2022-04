A la Une . Agression sauvage à Bras-Panon : Un suspect interpellé

L'homme soupçonné d'être l'auteur de la violente agression survenue samedi soir sur la place de la Mairie à Bras-Panon était recherché depuis ce week-end. Il a été interpellé par les gendarmes, selon nos informations. Par RL - Publié le Vendredi 1 Avril 2022 à 18:48







Une personne a filmé la scène qui a été visionné des milliers de fois sur les réseaux sociaux. On y voit le suspect et la victime échanger des mots de façon virulente, se bousculer avant que la violence devienne physique. La victime a été sonnée dès le premier coup de poing et s'est retrouvée à terre. L'agresseur a continué à le frapper alors même que l'homme était allongé sur le sol. Des témoins sont intervenus et ont mis fin à la rixe.



Mais le suspect a pris la fuite. Les gendarmes ont été mobilisés afin de retrouver l'homme qui vient d'être interpellé.

