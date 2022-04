A la Une . Agression sauvage à Bras-Panon : Le frère du suspect également interpellé

Une deuxième personne a été interpellée pour l’agression sauvage qui s’est déroulée la semaine dernière à Bras-Panon. Il s’agit du frère du suspect qui aurait empêché les personnes présentes d’intervenir et de porter secours à la victime. Une information Zinfos974. Par Gaëtan Dumuids / Régis Labrousse - Publié le Samedi 2 Avril 2022 à 18:06





Selon nos informations, il s’agit du frère de l’agresseur. Il est suspecté d’avoir empêché les personnes présentes d’intervenir pendant la rixe et d’avoir porté secours à la victime.



