Communiqué Agression rue Maréchal Leclerc :"Nous travaillons activement à apaiser l’ensemble du territoire dionysien" indique Ericka Bareigts

Par NP - Publié le Dimanche 26 Février 2023 à 15:59

Une violente agression à l’arme blanche a eu lieu ce samedi dans le bas de la rue Maréchal Leclerc. Ce qui semblerait d’après les premiers éléments s’apparenter à un règlement de compte entre des jeunes qui ne seraient pas issus du quartier a choqué la population et les commerçants de ce secteur de la ville. Je leur apporte tout mon soutien et leur garantis que nous travaillons quotidiennement activement à apaiser l’ensemble du territoire dionysien, en lien avec les forces de l’état (Préfecture, Police nationale) et le système judiciaire (Procureur) dont c’est la mission régalienne. Les enjeux de sécurité sont une priorité pour notre équipe municipale.



Je tiens également à remercier les forces de l’ordre qui sont intervenues pour rétablir l’ordre dans ce quartier de Saint-Denis en interpellant les agresseurs.



Concernant ce règlement de compte, une enquête est en cours diligentée par la Police nationale. Une nouvelle enquête vient d’être ouverte pour tentative de meurtre et agression. Dans ce cadre, une réquisition sera déposée par la Police nationale auprès de la procureur de la République, dans le but de faciliter et d’intensifier leur présence et leur action dans ce secteur de la ville. Le centre de vidéo protection de la ville de Saint-Denis a pu fournir des images pour faciliter le travail des forces étatiques.



La ville renforcera également les patrouilles de la Police municipale ainsi que les patrouilles conjointes Police nationale/ Police municipale déjà nombreuses sur ce secteur afin de garantir la sécurité de tous et toutes.







Pour garantir la sécurité des Dionysiennes et des Dionysiens, nous travaillons quotidiennement pour l’apaisement de l’ensemble des secteurs de la ville. Nous avons récemment agrandi et rénové notre centre de vidéoprotection. Nous faisons actuellement l’acquisition de caméras nomades et fixes supplémentaires qui seront implantées dans la ville en lien avec l’expertise de la police nationale. Concernant le secteur du bas de la rue Maréchal Leclerc : Un Groupement de travail opérationnel (GPO) incluant Police nationale, associations de commerçants, municipalité, Police municipale a travaillé pendant plus d’un an à construire des outils pour garantir la sécurité des commerçants, de leurs clients et des habitants du quartier

Lors du dernier CLSPD (Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance) en présence du Préfet et de la Procureur de la République, le secteur PRUNEL, incluant le bas de la rue Maréchal Leclerc a été désigné comme secteur prioritaire d’action pour les forces de l’ordre et les équipes municipales (Police Nationale, Procureur, Police Municipale, médiateurs). C’est un secteur sur lequel nous maintenons une attention constante.

Cette attention se décline en mesures opérationnelles. Ainsi des médiations ciblées sur la consommation de produits stupéfiants , un plan de lutte contre l’errance du public jeune, des arrêtés de limitation de circulation sont en cours de déploiement.

L’observatoire municipal de la tranquillité publique soutient l’ensemble de ces dispositifs. Cet outil innovant permet de collecter et rassembler des données issues des services de la ville et de partenaires extérieurs afin de mieux cibler les actions et ainsi gagner en efficacité pour réduire, voire éliminer, les zones les plus difficiles. Une première expérimentation est en cours dans ce secteur, un quartier en transformation dans le cadre de PRUNEL, le projet de renouvellement urbain.

