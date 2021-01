A la Une .. Agression par les Anges de la téléréalité: Bello condamne fermement l’agression de Joé Bédier

La maide de Saint-Paul apporte son soutien à Joé Bédier et à sa femme. Les couple a été agressé ce dimanche après-midi dans un hôtel de Saint-Denis. Le maire de Saint-André, qui y fêtait l'anniversaire de sa fille, a eu le malheur de vouloir prendre une photo des vedettes du programme Les Vacances des Anges diffusé sur la chaîne NRJ12. Par LG - Publié le Dimanche 10 Janvier 2021 à 17:06 | Lu 459 fois

"Je condamne fermement l’agression de Joé Bédier survenue aujourd’hui à l’hôtel Créolia. Cet acte de violence envers un élu de la République est inadmissible et l’agression sur sa femme est d’une lâcheté sans nom.



J’apporte tout mon soutien à Joé, à sa femme et à sa famille. Je souhaite que la justice se prononce au plus vite afin de punir ces actes de violence gratuits."