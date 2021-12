Agression mortelle d’un élève à Mayotte : Les gendarmes arrêtent quatre suspects

Depuis mai 2021, quatre suspects dans un affaire d’agression mortelle ont été interpellés et mis en examen. Les auteurs de ce fait divers sordide n’ont pas pu être pris en flagrant délit. Ils avaient pris la fuite au moment où les forces de l’ordre arriveront. Néanmoins, ils seront arrêtés le jour même.



Vers 14 heures, le 8 avril 2021, sur le parking des bus du lycée du nord à Acoua, un élève est attaqué par trois autres personnes. Après avoir reçu un coup de ciseau à la tête, il est pris en charge par les secouristes et transporté en hélicoptère vers le CHM de Mamoudzou. Malheureusement, la victime décèdera quelques instants plus tard.

"La section de recherche de Mamoudzou prend la direction de l’enquête en co-saisine avec la brigade de Mtsamboro en étant appuyées par la cellule d’identification criminelle de PamandziI. Les premières investigations permettent d’identifier les trois mis en cause, de constater qu’ils sont en fuite et de les rechercher activement", indique la gendarmerie de Mayotte sur sa page Facebook.



Un quatrième mis en cause



Aidée par la population du village de Handréma, les militaire interpelleront le même jour vers 21 heures les 3 suspects. Ils seront placés en garde à vue où ils reconnaitront leur participation aux faits à titre divers. Présentés à la justice, ils seront placés en détention provisoire à la Maison d’arrêt de Majicavo. Les investigations permettront de découvrir qu’une quatrième personne est impliquée dans l’agression. Il s’agirait de l’instigateur.



"Interpellé le 25 mai 2021, l'individu est placé en garde à vue avant de faire l’objet d’une perquisition qui se révèle positive. Il est alors mis en examen pour complicité d’assassinat et placé en contrôle judiciaire", ajoute la gendarmerie. L’affaire est confiée à un juge d’instruction après l’ouverture d’une information judiciaire.