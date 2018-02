Agression mortelle à Vauban : Jean Maurice R. placé en détention provisoire

Jean Maurice Ramassamy, 38 ans, était présenté ce mardi au tribunal de Champ-Fleuri. Le trentenaire a été mis en examen et placé en détention provisoire pour un an, pour le meurtre de son dalon de beuverie, après un ralé-poussé dimanche, dans le quartier Vauban à Saint-Denis.



Jean Maurice Ramassamy s'était emparé d'une bouteille de bière qu'il avait ensuite cassée. La victime, David Payet, âgée de 41 ans, avait alors reçu un coup de tesson au niveau de la gorge. Transporté à l'hôpital, l'homme n'a pas survécu à ses blessures.



À l'origine du drame, une dispute pour des lunettes volées. D'après nos informations, les deux hommes, tous deux pères de famille, avaient l'habitude de boire ensemble. Les deux dalons s'étaient rendus dans une station-service pour y acheter des piles plates. Jean Maurice Ramassamy serait alors reparti avec le sac de course de David Payet, contenant l'alcool et les lunettes de ce dernier.



Le père de famille part alors à la recherche de celui qu'il considère comme un voleur. Le ton monte et une dispute éclate. Selon l'avocat de Jean Maurice Ramassamy, son client aurait reçu plusieurs coups. Exaspéré, l'homme de 38 ans aurait alors utilisé la chopine de bière comme une arme.