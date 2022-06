A la Une .. Agression homophobe : Le responsable de la sécurité du Shamrocks répond

Le dirigeant de la société FLSP, en charge de la sécurité du Shamrocks, a partagé un droit de réponse sur les accusations d’agression homophobe dont sont accusés ses employés. Il affirme que c’est le comportement des fêtards et des personnes extérieures à l’établissement qui sont responsables du déchaînement de violence. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Lundi 27 Juin 2022 à 17:13

Le communiqué :



La direction du Shamrocks déplore l’agression de M.Perche-Jeannet, mais elle déplore également que le nom de son établissement y soit également associé, d’autant qu’il est question d’une présumée agression homophone.



Le Shamrocks n’est pas du tout coutumier du moindre fait de violence que ce soit à l’intérieur comme aux abords de ses locaux et son personnel est formé et respectueux de la communauté LGBTQIA+ comme des autres communautés, d’où l'Organisation de cette soirée spéciale.



S’agissant du contexte précédant ces violences qui sont survenues sur la voie publique, et donc à l’extérieur de l’établissement, il convient de préciser que le groupe de la présumée victime s’est montré récalcitrant, refusant de quitter les lieux en manquant de respect aux agents.



C’est dans cette ambiance houleuse que l’un des membres de ce groupe de clients a agressé l’un des agents de l’établissement lui donnant un coup de tête. La présumée victime n’hésitant pas à ce moment-là à donner un coup de pied à un autre agent. Des témoins de la scène n’ayant aucun lien avec le Shamrocks sont alors intervenus et c’est ainsi qu’une bagarre a débuté. Les agents du Shamrocks sont intervenus afin de ramener le calme sur le parking, aidant même M. PERCHE à se relever alors qu’il trébuche seul sur une barrière, et cela malgré les insultes et doigts d’honneurs qui continuaient de pleuvoir.



Une enquête est en cours et fera la lumière sur les circonstances de ces faits. Dans l’attente, merci de ne pas tirer de conclusions hâtives.



Nous souhaitons un prompt rétablissement à M.Perche-Jeannet et espérons que les différentes personnes mises en cause répondront de leurs actes devant la justice.







LE COMMUNIQUÉ DE L’ASSOCIATION REQUEER :

